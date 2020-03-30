Ди Мария: Перед финалом ЧМ-2014 мне пришло письмо с Реала, но я его разорвал

Вингер национальной сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, почему пропустил финал Чемпионата Мира 2014-го года.

"Лишь три человека знают правду. Это доктор Даниэль Мартинес, экс-главный тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья и я.

Я не был в порядке с матча 1/4 финала с Бельгией, я был готов на 90 процентов. У меня были проблемы с ногой, но я хотел играть. Мне было все равно, если я не смогу снова играть в футбол. Мне говорили, что такое могло произойти, но ведь это финал чемпионата мира. Мой финал.

Я знал, что "Реал" хотел меня продать. А потом пришло письмо, Даниэль отдал его мне и сказал, что его прислали из "Реала". Я даже не хотел смотреть, что там, и разорвал его", – рассказал Ди Мария.