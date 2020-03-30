Ди Мария: Перед финалом ЧМ-2014 мне пришло письмо с Реала, но я его разорвал
29 марта 2020, воскресенье. 23:47
Вингер национальной сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, почему пропустил финал Чемпионата Мира 2014-го года.
"Лишь три человека знают правду. Это доктор Даниэль Мартинес, экс-главный тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья и я.
Я не был в порядке с матча 1/4 финала с Бельгией, я был готов на 90 процентов. У меня были проблемы с ногой, но я хотел играть. Мне было все равно, если я не смогу снова играть в футбол. Мне говорили, что такое могло произойти, но ведь это финал чемпионата мира. Мой финал.
Я знал, что "Реал" хотел меня продать. А потом пришло письмо, Даниэль отдал его мне и сказал, что его прислали из "Реала". Я даже не хотел смотреть, что там, и разорвал его", – рассказал Ди Мария.
Тогда сборная Германии минимально обыграла Аргентину 1:0, благодаря голу Марио Гетце в экстра-таймах. Ди Мария тогда не принимал участие в матче.
Источник: Marca
Тэги: Анхель Ди Мария, Реал (Мадрид), ЧМ-2014
Матчи
Финал
|13.07.
|Германия
|1 : 0
|Аргентина
Матч за 3 место
|12.07.
|Бразилия
|0 : 3
|Нидерланды
Результаты
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И П Н П З-П О Бразилия 3 2 1 0 7 : 2 7 Мексика 3 2 1 0 4 : 1 7 Хорватия 3 1 0 2 6 : 6 3 Камерун 3 0 0 3 1 : 9 0 12.06. Бразилия 3 : 1 Хорватия 13.06. Мексика 1 : 0 Камерун 17.06. Бразилия 0 : 0 Мексика 19.06. Камерун 0 : 4 Хорватия 23.06. Камерун 1 : 4 Бразилия 23.06. Хорватия 1 : 3 Мексика
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И П Н П З-П О Нидерланды 3 3 0 0 10 : 3 9 Чили 3 2 0 1 5 : 3 6 Испания 3 1 0 2 4 : 7 3 Австралия 3 0 0 3 3 : 9 0 13.06. Испания 1 : 5 Нидерланды 14.06. Чили 3 : 1 Австралия 18.06. Австралия 2 : 3 Нидерланды 18.06. Испания 0 : 2 Чили 23.06. Австралия 0 : 3 Испания 23.06. Нидерланды 2 : 0 Чили
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И П Н П З-П О Колумбия 3 3 0 0 9 : 2 9 Греция 3 1 1 1 2 : 4 4 Кот-д'Ивуар 3 1 0 2 4 : 5 3 Япония 3 0 1 2 2 : 6 1 14.06. Колумбия 3 : 0 Греция 15.06. Кот-д'Ивуар 2 : 1 Япония 19.06. Колумбия 2 : 1 Кот-д'Ивуар 20.06. Япония 0 : 0 Греция 24.06. Япония 1 : 4 Колумбия 24.06. Греция 2 : 1 Кот-д'Ивуар
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И П Н П З-П О Коста-Рика 3 2 1 0 4 : 1 7 Уругвай 3 2 0 1 4 : 4 6 Италия 3 1 0 2 2 : 3 3 Англия 3 0 1 2 2 : 4 1 14.06. Уругвай 1 : 3 Коста-Рика 15.06. Англия 1 : 2 Италия 19.06. Уругвай 2 : 1 Англия 20.06. Италия 0 : 1 Коста-Рика 24.06. Коста-Рика 0 : 0 Англия 24.06. Италия 0 : 1 Уругвай
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И П Н П З-П О Франция 3 2 1 0 8 : 2 7 Швейцария 3 2 0 1 7 : 6 6 Эквадор 3 1 1 1 3 : 3 4 Гондурас 3 0 0 3 1 : 8 0 15.06. Швейцария 2 : 1 Эквадор 15.06. Франция 3 : 0 Гондурас 20.06. Швейцария 2 : 5 Франция 21.06. Гондурас 1 : 2 Эквадор 25.06. Гондурас 0 : 3 Швейцария 25.06. Эквадор 0 : 0 Франция
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И П Н П З-П О Аргентина 3 3 0 0 6 : 3 9 Нигерия 3 1 1 1 3 : 3 4 Босния и Герцеговина 3 1 0 2 4 : 4 3 Иран 3 0 1 2 1 : 4 1 16.06. Аргентина 2 : 1 Босния и Герцеговина 16.06. Иран 0 : 0 Нигерия 21.06. Аргентина 1 : 0 Иран 22.06. Нигерия 1 : 0 Босния и Герцеговина 25.06. Нигерия 2 : 3 Аргентина 25.06. Босния и Герцеговина 3 : 1 Иран
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И П Н П З-П О Германия 3 2 1 0 7 : 2 7 США 3 1 1 1 4 : 4 4 Португалия 3 1 1 1 4 : 7 4 Гана 3 0 1 2 4 : 6 1 16.06. Германия 4 : 0 Португалия 17.06. Гана 1 : 2 США 21.06. Германия 2 : 2 Гана 23.06. США 2 : 2 Португалия 26.06. Португалия 2 : 1 Гана 26.06. США 0 : 1 Германия
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И П Н П З-П О Бельгия 3 3 0 0 4 : 1 9 Алжир 3 1 1 1 6 : 5 4 Россия 3 0 2 1 2 : 3 2 Южная Корея 3 0 1 2 3 : 6 1 17.06. Бельгия 2 : 1 Алжир 18.06. Россия 1 : 1 Южная Корея 22.06. Бельгия 1 : 0 Россия 22.06. Южная Корея 2 : 4 Алжир 26.06. Алжир 1 : 1 Россия 26.06. Южная Корея 0 : 1 Бельгия
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